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منوعات|اليابان

شاهد: متحف من الرمال يصحبك في جولة للولايات المتحدة

20/8/2017

ملأت المنحوتات الرملية التي تصور تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وثقافتها، متحف الرمال الداخلي في مدينة "توتوري" اليابانية في معرضها السنوي العاشر.

ومن بين العديد من التماثيل المعروضة في المتحف، مشاهد من إعلان الاستقلال، وجبل رشمور، وأفق مدينة نيويورك، ورموز هوليوود والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وافتتحت توتوري، التي تشتهر بالكثبان الرملية، أول متحف رمل داخلي في العالم في عام 2006، وعرض منذ ذلك الحين معارض " السفر حول العالم بالرمال" كل عام، والتي عرض بعضها بلدان مثل المملكة المتحدة وروسيا وإيطاليا.

وقضى 19 من نحاتين الرمل الدوليين، خمسة منهم من الولايات المتحدة، أسبوعين لإنشاء منحوتات بنحو 3000 طن من الرمل.

وقال تاكيشي شيموزا، مدير متحف توتوري للرمال، إن المتحف أضاف نحت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد شهرين من بدء المعرض في أبريل/نيسان، حيث كان يهدف إلى تمثيل التاريخ الحديث للبلاد.

وسوف يستمر المعرض حتى يناير/كانون الثاني عام 2018، وسيتم إزالته قبل انهيار المنحوتات.

المصدر : رويترز
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