شاهد: لأول مرة.. إصابة هدف متحرك خلال قفزة بالزي المجنح

أصبح المغامر الصيني تشانغ شوبنغ، أول شخص في العالم يصيب هدفًا متحركًا خلال قفزة حرة بـ"الزي المجنح"، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية ويسجل اسمه في التاريخ.

وقد تمكن المغامر شوبنغ البالغ (32 عامًا) من ذلك في مدينة تشانغجياجى ذات المناظر الخلابة بمقاطعة هونان بوسط الصين بعد ظهر الخميس.

وتم ربط الهدف الذى يبلغ قطره 50 سنتيمترًا فقط بسقف سيارة تسير على طريق جبلي خطير به 99 منعطفًا حادًا في حديقة الغابات الوطنية في جبل تيانمن.

ومن أجل تحديد "مركز الهدف" الذي كان على متن 5 أمتار فوق السيارة، وكان على تشانغ ضبط وضع جسده منتصف الرحلة، كما أنه ارتفع من خلال مشهد لالتقاط الأنفاس.

وقال تشانغ "إنني سوف أصيب الهدف بجسدي بسرعة حوالى 180 كيلومترا في الساعة، وهى المرة الأولى التي يقوم فيها أي قائد تجريبي في جميع أنحاء العالم بضرب هدف متحرك خلال الرحلة وسيكون رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا"، وهي لا شك محاولة جريئة.

وفي الساعة 13:00، كان تشانغ مجهزًا بجناحه الأسود ومعدات السلامة، ثم قفز لأسفل من قاعدة بارتفاع 1400 متر، وخلال الطيران نحو الهاوية في شكل حرف "S" إلى اليسار، استطاع ضرب الهدف المتحرك بشكل مثير للدهشة، و استغرق الأمر فقط 13.3 ثانية لتحديد الهدف وإكمال المهمة بعد القفز.

يذكر أن تشانغ، الذى ينحدر من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين، كان بارعًا في رياضة القفز بالمظلة الهوائية، قبل أن يسقط في حب رياضة القفز الحر بالزي المجنح والتي يطلق عليها "وينغسويت".

وأقيمت بطولة العالم السنوية لـ"وينغسويت" في جبل تيانمن لأول مرة في عام 2012. ومن المقرر أن تعقد البطولة السادسة في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول، إذ يتوقع أن يحضر 16 من أفضل طياري الأجنحة في العالم.

وسيكون تشانغ أحد النجوم في هذا الحدث، وقال إنه سيصعد نظام التدريب قبل البطولة القادمة.