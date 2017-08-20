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منوعات|الهند

شاهد: قطيع من الفيلة البرية يعيث فسادًا في قرية هندية

20/8/2017

ضل قطيع من الفيلة البرية العملاقة، طريقه وانحرف نحو قرية في منطقة مايوربانغ شرقي الهند، وأحدث فوضى ودمارًا، ما أجبر القرويين على الفرار والاختباء في مكان آمن.

ودمر القطيع، الذي جاء بحثًا عن الغذاء والماء، المحاصيل والخضروات الدائمة وأضر المنازل في قرية كوجيام.

وقال القرويون الغاضبون إن الأفيال العملاقة تركت وراءها دمارًا هائلًا، إذ دمرت المنازل واستهلكت جميع مخزوناتهم الغذائية.

كما اتهم السكان، مسؤولي الغابات بعدم مساعدتهم على الرغم من الشكاوى المتكررة.

وقد ازدادت هجمات الفيلة في الهند مؤخرا، ويخشى السكان المحليون الفيلة البرية وهم يتجولون بحرية في المنطقة ويهاجمون الأشخاص عشوائيًا.

وأشار مسؤولو الغابات إلى الألفة المتزايدة للثدييات مع الحضارة الإنسانية وتقلص مساحة الغابات بسرعة باعتبارها السبب الرئيسي وراء تحركاتهم نحو المناطق السكنية.

المصدر : رويترز
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