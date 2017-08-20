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منوعات|تشيلي

شاهد: اشتعال النيران في 18 شاحنة جنوبي تشيلي

20/8/2017

ذكرت السلطات المحلية أن 18 شاحنة "نصف نقل" تستخدم لنقل المواد الغذائية اشتعلت فيها النيران في مرأب للسيارات في مدينة تيموكو جنوبي تشيلي، السبت.

ويبدو أن الحادث كان متعمدا، وقال حاكم منطقة أروكانيا، نورا بارينتوس، للإذاعة المحلية، إن الأدلة التي تم جمعها في الموقع ربطت الحرائق مع "ويتشان أوكا مابو" وهى جماعة مقاومة مسلحة شكَّلها شعب مابوتشي الأصلي.

وكانت "ويتشان أوكا مابو" قد أعلنت في وقت سابق مسئوليتها عن هجمات الحرق العمد في جنوبي تشيلي، حيث تريد استعادة الأراضي التي فُقدت خلال توسع شيلي في القرن التاسع عشر جنوبًا إلى الأراضي التي تسيطر عليها مابوتشى.

وقال بارينتوس إن السلطات تقوم بالتحقيق في الإجراءات القانونية وتقييمها.

المصدر : رويترز
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