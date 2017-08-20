إسطنبول: معرض عن "ناجي العلي" في ذكرى اغتياله

اُفتتح، السبت، معرض عن حياة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، في مدينة إسطنبول التركية، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاغتياله في العاصمة البريطانية لندن.

وينظم المعرض كل من جمعية الفن المستقلة، بالتعاون مع "معرض كلمات للفن" في مقر الجمعية بمنطقة "أمين أونو" بالقسم الأوربي من مدينة إسطنبول.

وأشار مدير معرض كلمات للفن، عدنان الأحمد، إلى أنّ المعرض يحوي 10 لوحات أصلية للفنان الفلسطيني، أحضرت من عائلته في لندن.

وأوضح الأحمد المكانة التي يحظى بها الفن الذي قدمه ناجي العلي في الثقافة العربية المعاصرة، ومسيرته وإبداعاته في كل من الكويت وبيروت ولندن، لا سيما شخصية "حنظلة".

و"حنظلة"، شخصية كاريكاتورية شهيرة ابتكرها العلي، وهي تُظهر طفلًا مشردًا، حافي القدمين، يرتدي ملابسه المرقعة، يُعطي ظهره فيها للمشاهدين، وهي الوحيدة بين رسوماته التي لم يكشف عن وجهها.

ولفت إلى أنه سينشر كتابا عام 2018 حول حياة ناجي العلي، والفن الذي قدمه.

وولد ناجي سليم حسين العلي، بقرية الشجرة الفلسطينية، وهاجر مع عائلته إلى لبنان بعد النكبة عام 1948 في سن العاشرة من عمره، الأمر الذي دعاه لاختيار هذه السن بالذات عمرًا لشخصيته الرمزية "حنظلة".

وشارك العلي في تحرير عدد من الصحف العربية في الكويت ولبنان.

وبعد رسمه لأكثر من أربعين ألف كاريكاتير، قُتل الرسام الفلسطيني في حادثة اغتيال مدبر بإطلاق النار عليه في لندن يوم 29 أغسطس/ آب 1987 دون أن تسند الجريمة إلى جهة بذاتها حتى الآن.