شاهد: مهرجان الفقاعات في هونغ كونغ

تناثرت الملايين من الفقاعات في سماء هونغ كونغ، تزامنا مع معرض الفن العام، الذي يقيمه الفنان الياباني "شينجى أوهماكي " الأربعاء.

وتتوسط الآلة المنوط بها إنتاج هذه الفقاعات المكان، ويبلغ طولها ثلاثة أمتار، وتتكون من 50 وحدة فردية تنتج فقاعات يبلغ عددها 10 آلاف فقاعة خالية من المواد الكيميائية في الدقيقة الواحدة، وتتطلب 35 لترا من مزيج الفقاعات لكل عرض الذي يستمر 15 إلى 20 دقيقة لإنتاج مجموعة من الفقاقيع.

ويحفل المعرض، بمجموعة الأعمال الفنية "ميموريال ريبيرث" للفنان الياباني الذي سافر عبر 20 مدينة ومنطقة في آسيا في السنوات التسع الماضية.

والفنان أوهماكي هو فنان ياباني يبلغ من العمر 47 عاما عرض أعماله في بعض المعارض الفنية الشهيرة في اليابان، وقد شارك الأطفال فرحتهم بالعرض.

يقول الفنان إنه أراد مزج عالم الفقاعات مع الألوان، مشيرا إلى أن مصدر الإلهام الذي تولد لديه هو عالم الفقاعة التي تولد وتنتهي في وقت قصير.