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شاهد: "طائرة بدون طيار" لتوصيل المشروبات الباردة للشواطئ

2/8/2017

على مدى أسبوعين من الصيف، كانت الشواطئ في بلدة فيلجاندي الإستونية الجنوبية تتسلم المشروبات الباردة من قبل طائرة بدون طيار.

جاء ذلك كجزء من الاختبارات من قبل شركة كليفيرون المحلية تهدف إلى إتقان نظام تسليم الطائرات بدون طيار الذي يبقي الجهاز على مسافة آمنة من البشر.

ويستند هذا النظام الذي أطلقت عليه الشركة اسم "الأعشاش nests"، حول محور يقع بالقرب من مواقع التسليم، ويتم تفعيل التسليم عن طريق رسالة نصية، والتي تبدأ أيضًا عملية الدفع.

ويتم إرسال طائرة بدون طيار إلى أقرب "عش" مع التسليم -هذه المرة المشروبات الباردة، ولكن تهدف كليفيرون لتوسيع النظام خارج ذلك.

ومن أجل السلامة، خفضت الشركة الاتصال بين طائرات بدون طيار والعميل من خلال تصميم خاص تسليم جراب، أو عش، والذي هو أيضا جزء من نظام التوجيه الدقيق للطائرة بدون طيار ويسمح للتسليم التي لا تعتمد على نظام تحديد المواقع وحدها.

ويقول مدير المشروع من كليفرون، ميهكيل إيلب، إن الهدف من النظام هو خفض تكاليف التسليم في المرحلة النهائية.

وأضاف "أظهرت الدراسات والتجارب أنه عند مقارنة خدمة تسليم طائرة بدون طيار، إلى خدمة البريد السريع العادي حيث الناس يحملون حقيبة من مكتب البريد على سبيل المثال إلى منزلك التكاليف، دعونا نقول، دولار واحد في الخدمة التي يقدمها شخص إلى 20 سنتا للخدمة التي تقدمها طائرة بدون طيار ".

وعلى الرغم من تطوير التكنولوجيا إلى مستوى يسمح بالتنفيذ، فإن الشركة تنتظر التشريع الصحيح الذي ينظم تسليم البضائع بدون طيار من قبل الاتحاد الأوربي.

المصدر : رويترز
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