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منوعات|البرازيل

شاهد: تشييع رضيع أصيب بطلق ناري وهو في رحم أمه

2/8/2017

دُفن مولود برازيلي في ريو دي جانيرو، الاثنين، كان قد أصيب بطلق ناري بينما كان لا يزال داخل رحم أمه الشهر الماضي.

وفى بيان صدر، الأحد، أعلن المستشفى الذى يعالج فيه المولود آرثر كوزمى، أنه لم ينجُ من إصاباته واستسلم لنزيف شديد في الجهاز الهضمي.

وبذل المستشفى جهودا مضنية ليبقى الطفل حديث الولادة على قيد الحياة بعد إصابته بجروح خطيرة عندما أصيبت والدته كلودينيا دوس سانتوس ميلو برصاصة طائشة في أحد الأحياء الفقيرة في ريو في 30 يونيو/حزيران الماضي، وكانت الأم حاملا في الشهر التاسع وقت وقوع الحادث.

وفي قسم الطوارئ اكتشف الأطباء أثناء عملية الولادة القيصرية أن الطفل قد أصيب أيضًا، وأنه تعرض لإصابات خطيرة في رئتيه والعمود الفقري.

وقد صدمت حالة الطفل البرازيليين التي أكدت لهم خطورة ارتفاع حدة العنف المسلح في ريو دي جانيرو.

المصدر : أسوشيتد برس
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