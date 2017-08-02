شاهد: تايوان تحول مترو أنفاق لمسابح وملاعب رياضية

مع استعداد العاصمة التايوانية "تايبيه" لاستضافة دورة الألعاب الجامعية الصيفية 2017، فوجئ سكان المدينة بتحول محطات وعربات مترو الأنفاق إلى محاكاة واقعية لملاعب رياضية ومسابح.

وفي خطوة لجذب السياح وجعل المترو أحد أبرز معالم العاصمة، خلقت تايوان محاكاة واقعية غاية في الإبداع من أشكال الملاعب الرياضية المختلفة والمسابح في خط المترو الرئيسي بالعاصمة.

وتم محاكاة ملاعب رياضية مختلفة في عربات مترو الأنفاق بحيث تبدو كل عربة ملعبًا مختلفًا يشبه الواقع تمامًا عبر تطبيق زخرفات فنية بديعة، وبدت العربات تمامًا مثل ملاعب كرة السلة، و كرة القدم، وكرة التنس والبيسبول، وأحواض السباحة، وأرضية سباق سيارات، وساحة لألعاب القوى والرماية.

وتم التركيز على زخرفة أرضية كل عربات مترو الأنفاق بشكل رئيسي، وتزيين الكراسي أيضا في بعضها، بما يتماشى مع الرياضة، التي تم اختيارها في كل عربة.

وجاء هذا في إطار مشروع تديره شركة "إيسيكارد" المسؤولة عن تطوير النقل العام في جميع أنحاء تايوان، بالتعاون مع مكتب السياحة في تايوان.

وقد لفت تموج أرضية حمام السباحة ثلاثي الأبعاد، انتباه الركاب حتى تجرد البعض من ملابسه وارتدى المايوه، كما يمكن رؤية الركاب وهم يتسابقون في ممارسة الرياضة حسب كل عربة.

وقالت يوكي شو، التي ارتدت حورية البحر "إنه أمر غريب، فأنك تشعر حقا وكأنك في الواقع هنا، لذلك أشعر حقا وكأنني أقفز للسباحة".

وتعتبر دورة الألعاب الجامعية الصيفية ثاني أكبر حدث رياضي دولي بعد دورة الألعاب الأولمبية، وفى عام 2011 صوت الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية الصيفية بأغلبية ساحقة لصالح استضافة تايبيه للمباريات متفوقة على برازيليا عاصمة البرازيل.

ومن المنتظر أن تستمر دورة الألعاب الجامعية الصيفية في الفترة من 19 إلى 30 أغسطس/آب، وتتوقع تايبيه أن تشهد طفرة سياحية هائلة خلال هذا الوقت.