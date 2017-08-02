شاهد: إنقاذ مثير لأرجنتيني كُسرت ساقيه في نهر جليدي

عاش جندي أرجنتيني لحظات عصيبة حين كُسرت ساقاه على نهر جليدي بعيد في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، حتى تم إنقاذه ونقله جوًا إلى مكان آمن، السبت.

وهبطت طائرة تابعة للبحرية الأرجنتينية على النهر الجليدي لاستعادة ضابط صف من هكتور يدعى دانيال بولاسيو البالغ من العمر 38 عامًا، والذي سقط على النهر الجليدي وتعرض لكسور في ساقيه، أحد الساقين مصابة بكسر مركب.

وكان الإنقاذ الجوي ضروريا لأن البحر المتاخم للجبال الجليدية كان مجمدًا واضطرت الطائرة إلى الانتظار لحين يسمح الطقس الجيد بالهبوط مباشرة على النهر الجليدي لاستعادة بولاسيو.

وتم نقل بولاسيو إلى قاعدة مارامبيو في القطب الجنوبي حيث تم نقله إلى طائرة إيركولية من طراز C-130 هرقل، ومنها إلى المستشفى الإقليمي في مقاطعة ريو غراند حيث يتعافى.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى كسر العظام، بولاسيو من المحتمل أن يكون قد أصيب بعدوى في دماغه.