حارس يمنع 7 كهنة من دخول حانة في بريطانيا ظنا منه أنهم يرتدون ملابس تنكرية

منع حارس إحدى الحانات في ويلز مجموعة من الكهنة من دخول الحانة مطلع الأسبوع الجاري بعدما ظن أنهم يرتدون ملابس تنكرية، حيث إن سياسة الحانة تمنع دخول من يرتدون تلك الملابس.

وأفاد تقرير إعلامي محلي، بأن الرجال السبعة مُنعوا من دخول حانة "سيتي آرمز" في كارديف عاصمة ويلز التي تعتبر جزءا من المملكة المتحدة، أثناء محاولتهم الاحتفال بترسيم كاهن متدرب.

وقال الأب مايكل دويل، الذي يعرف تلك المجموعة، لوكالة برس أسوسيشن، إن الرجال السبعة وصلوا إلى سيتي آرمز وهم يرتدون زي رجال الدين.

وأضاف أن الحارس استوقفهم وقال لهم إن سياسة المكان تمنع ارتداء الملابس التنكرية؛ لكن مدير الحانة تنبه إلى ذلك الخطأ وتمكن من اللحاق بالمجموعة قبل أن تغادر المكان، واعتذر الحارس لهم وقدم لهم مجموعة من المشروبات المجانية.