البث الحي
منوعات|بريطانيا

حارس يمنع 7 كهنة من دخول حانة في بريطانيا ظنا منه أنهم يرتدون ملابس تنكرية

صورة تجمع الكهنة
صورة تجمع الكهنة
2/8/2017

منع حارس إحدى الحانات في ويلز مجموعة من الكهنة من دخول الحانة مطلع الأسبوع الجاري بعدما ظن أنهم يرتدون ملابس تنكرية، حيث إن سياسة الحانة تمنع دخول من يرتدون تلك الملابس.

وأفاد تقرير إعلامي محلي، بأن الرجال السبعة مُنعوا من دخول حانة "سيتي آرمز" في كارديف عاصمة ويلز التي تعتبر جزءا من المملكة المتحدة، أثناء محاولتهم الاحتفال بترسيم كاهن متدرب.

وقال الأب مايكل دويل، الذي يعرف تلك المجموعة، لوكالة برس أسوسيشن، إن الرجال السبعة وصلوا إلى سيتي آرمز وهم يرتدون زي رجال الدين.

وأضاف أن الحارس استوقفهم وقال لهم إن سياسة المكان تمنع ارتداء الملابس التنكرية؛ لكن مدير الحانة تنبه إلى ذلك الخطأ وتمكن من اللحاق بالمجموعة قبل أن تغادر المكان، واعتذر الحارس لهم وقدم لهم مجموعة من المشروبات المجانية.  

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)