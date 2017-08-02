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برج الساعة التركي.. شاهد على التاريخ والمناسبات السعيدة

برج الساعة..شاهد على التاريخ والمناسبات السعيدة
برج الساعة..شاهد على التاريخ والمناسبات السعيدة
2/8/2017

أصبح برج الساعة التاريخي الذي أمر السلطان عبد الحميد الثاني ببنائه في مدينة "بيلاجك "غربي الأناضول التركي عام 1907، مكانا مفضلا لالتقاط صور الزفاف والمناسبات السعيدة.

بني البرج في الأصل على طريق الحرير التجاري التاريخي، ليساعد القوافل المارة على معرفة الوقت، والآن بات يضطلع بمهمة أخرى تتمثل في الشهادة على الأوقات والمناسبات السعيدة وتخليدها.

يقول رئيس بلدية بيلاجك سليم ياغجي إن البلدية تعتني بالبرج وبالمنطقة المحيطة به، ما جعله مركز جذب للسكان خاصة في العطلات ونهاية الأسبوع، وأصبح مكانا مفضلا لالتقاط صور الزفاف.

وعن تاريخ بناء الساعة قال خبير الآثار الذي يعمل في بلدية بيلاجك، أوموت أوزدمير، إن السلطان عبد الحميد الثاني أمر في مناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش بإنشاء عدد من أبراج الساعات في أنحاء الأناضول كان برج ساعة بيلاجك أحدها.

وأشار أوزدمير إلى أن مكان البرج تم اختياره بعناية ليكون على مسار القوافل المارة من طريق الحرير حتى تتمكن من معرفة الوقت وهو أمر ضروري لتنظيم رحلتها، وكذلك حتى يستطيع المسافرون معرفة أوقات الصلاة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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