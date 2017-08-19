19 طعامًا وشرابًا تقهر العطش والجفاف في الصيف

مع ارتفاع درجة حرارة الجو في فصل الصيف، يفقد الجسم نسبة كبيرة من السوائل التي يحتاجها لأداء وظائفه الحيوية.

ولتعويض هذا النقص يحتاج الإنسان إلى شرب كمية مناسبة من المياه تتراوح بين 2-3 لتر يوميًا، أو تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من المياه في فصل الصيف، وإلا سيصاب بالجفاف.

ويسبب الجفاف ونقص السوائل في الجسم أعراض صحية مزعجة أبرزها الصداع والمشاكل الجلدية وتشنج العضلات وانخفاض ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

ورصدت وكالة "الأناضول" قائمة بـ19 طعامًا وشربًا تحتوي على كميات كبيرة من الماء وتقهر العطش والجفاف في فصل الصيف، وتضم فواكه وخضروات ومنتجات ألبان، وذلك استنادا إلى دراسات علمية أجراها خبراء تغذية علاجية من أمريكا وبريطانيا وأوربا، ونشرها موقع "Health line" الأمريكي المتخصص في مجال الصحة.

الخس: أكثر أنوع الخضروات التي تمد الجسم بالماء الذي يشكل 96% من وزنه، ويوفر 5% من احتياج الفرد من حمض الفوليك يوميًا.

ويحتوي الخس أيضًا على فيتاميني ( A,K) اللذين يحافظا على العظام والجهاز المناعي، كما أن السعرات الحرارية للخس منخفضة جدًا، لذلك هو مفيد في فقدان الوزن بصورة طبيعية.

الخيار: يحتوي على نسب مرتفعة من الماء (95% من وزنه) وهو من أهم الخضروات في فصل الصيف، ويتضمن بعض المعادن والفيتامينات مثل الزنك والفوسفور والكالسيوم.

ويساعد الخيار الجسم على التخلص من السموم ويعتبر من أنواع الأطعمة المدرة للبول، فيساعد مرضى ارتفاع ضغط الدم، ويتميز أيضًا بانخفاض سعراته الحرارية.

الكوسة: يحتوي كوب واحد من الكوسة المفرومة على أكثر من 90% من وزنه ماء، ويوفر 35% من احتياج الجسم لفيتامين C وتعتبر الكوسة مفيدة لإنقاص الوزن، نظرا لانخفاض سعراتها الحرارية.

الكرفس: يحتوي كوب واحد من الكرفس على ما يقرب من نصف كوب من الماء، كما أنه غني بفيتامين Kوالبوتاسيوم، التي تحمي من أمراض القلب وأنواع من السرطان والأمراض المرتبطة بالعظام.

الطماطم: توفر ثمرة متوسطة من الطماطم حوالي نصف كوب من الماء وكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة ومضادات الأكسدة. وتحتوى الطماطم على مادة "الليكوبين" التي تقي من بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، وتساهم أيضًا في إنقاص الوزن.

الفلفل الحار: تبلغ نسبة الماء في الفلفل 90% من وزنه، وهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من بعض السرطانات وأمراض العيون.

ويوفر كوب واحد من الفلفل أو ما يعادل 149 غرامًا حوالي 317% من احتياجات الجسم من فيتامين C اليومية، ويساعد أيضا في إنقاص الوزن لسعراته الحرارية المنخفضة.

القرنبيط: يحتوي على نسبة عالية من الماء، كما أنه غني بأكثر من 15 نوعا من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك مادة "الكولين" التي تعتبر مادة مهمة جدا في التمثيل الغذائي وصحة الدماغ.

الكرنب: منخفض السعرات الحرارية لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، وغني بفيتاميني C وK وحمض الفوليك والعديد من المعادن.

ويحتوي الكرنب على مادة الجلوكوسينولات المضادة للأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من سرطان الرئة.

الجريب فروت: نوع من الحمضيات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وتعمل بصورة كبيرة على خفض حرارة الجسم وتحافظ على البشرة وتوفير الحماية ضد الكثير من الأمراض لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة.

ويحتوي الجريب فروت أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C، إذ توفر ثمرة متوسطة منه حوالي 120% من احتياج الجسم اليومي من فيتامين C. وتعتبر الجريب فروت من أهم الثمار التي تحسن عملية الهضم وتحسن قدرة الجسم على تكسير الدهون.

لبن جوز الهند: أحد أهم المشروبات الصحية التي تحافظ على رطوبة الجسم، وهو مهم جدًا بعد التمرينات الرياضية لأنه يحتوي على سكريات طبيعية.

البطيخ: يحتوي كوب واحد من البطيخ أو ما يقرب من 150 غراما على أكثر من نصف كوب ماء، كما يحتوي أيضًا على الألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم السليمة.

والبطيخ غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل فيتاميني (C,A) والماغنيسيوم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة .

ويساعد البطيخ الجسم في فقدان الوزن لأن سعراته الحرارية منخفضة.

الفراولة: تمثل المياه 91% من وزن الفراولة، لذلك فهي تعتبر مصدرا رئيسيا للماء في الجسم، وتوفر الكثير من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والفيتامات والمنجنيز وحمض الفوليك.

وأظهرت دراسات أن تناول الفراولة بانتظام يقي من أمراض القلب والسكري والزهايمر وبعض أنواع السرطان.

الكانتالوب: يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، فكوب واحد من الكانتالوب أو ما يعادل 177 غرامًا يحتوي على أكثر من نصف كوب من الماء.

ويحتوي الكنتالوب أيضًا على نسب مرتفعة من البوتاسيوم الذي يسهم في خفض ضغط الدم الذي تزيد مستوياته عند ارتفاع درجات الحرارة، ويكون العامل الرئيسي في الشعور بالصداع.

والكنتالوب مفيد أيضًا لمرضى القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري.

الخوخ: فاكهة صيفية 90% من وزنها ماء، كما أنها غنية بالعديد من الفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامينات A,C,B)) والبوتاسيوم وتحتوي أيضا على مضادات الأكسدة.

والخوخ فاكهة منخفضة السعرات الحرارية لذلك تساهم في فقدان الوزن بصورة طبيعية.

البرتقال: يمثل الماء 88% من وزن البرتقال، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين Cوالبوتاسيوم الذي يعزز من صحة القلب والوظائف المناعية.

ويزيد البرتقال من الشعور بالشبع فيساعد على فقدان الوزن، وأيضا يقي من تكون حصوات الكلى لأنه يحتوي على حمض "السيتريك" الذي يتفاعل مع أكسالات الكالسيوم التي تشكل الحصوات، فيساعد في تذويبها قبل أن تترسب في الجهاز البولي.

الحساء (الشوربة): يحتوي الحساء على نسبة كبيرة من الماء وتزداد تلك النسبة بإضافة المزيد من الخضروات إليه، ويساهم في انخفاض الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية.

الحليب خالي الدسم: 91% من وزنه ماء، ويوفر العديد من الفيتامينات مثل فيتاميني (B12, A) والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.

ويساعد الحليب على الترطيب العام للجسم خلال درجة الحرارة المرتفعة، وخاصة بعد التمارين الرياضية.

الزبادي: 75%من وزنه ماء، كما يوفر العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.

الجبن القريش: يحتوي الكوب الواحد منه على 25 غراما من البروتين (50% من الاحتياجات اليومية)، ويوفر 36% من الاحتياجات اليومية من الفوسفور، و19% من الكالسيوم، و31% من السيلينيوم.

ويعتبر الجبن القريش مصدرا رئيسيا لفيتامين (B) المركب ومادة "الريبوفلافين" المضادة للأكسدة.