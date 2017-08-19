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منوعات|بولندا

شاهد: مدينة بولندية تستخدم الخراف في جز الأعشاب

19/8/2017

وظفت مدينة أوبول البولندية مزارعا و250 خروفا يمتلكهم من أجل جز الحشائش والأعشاب على ضفتي نهر أوردا الذي يشق المدينة.

ووجد المزارع ويدعى يان سبايك (80 عاما)، في هذا العمل فرصة لزيادة دخله بالإضافة إلى تقديم خدمة بيئية لمدينته، التي قررت الاستغناء عن ماكينات جز الأعشاب واللجوء لطريقة صديقة للبيئة.

وأصبح سكان المدينة معتادين على مشهد سبايك وخرافه وهي ترعى على ضفة النهر للحفاظ عليها.

وتقول سلطات المدينة إن الخراف خيار أوفر بكثير من اللجوء إلى الماكينات، التي ستحتاج لصيانة وموظفين لتشغيلها والحفاظ عليها مما يرفع التكلفة على ميزانية المدينة.

المصدر : رويترز
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