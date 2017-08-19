شاهد: مدينة بولندية تستخدم الخراف في جز الأعشاب

وظفت مدينة أوبول البولندية مزارعا و250 خروفا يمتلكهم من أجل جز الحشائش والأعشاب على ضفتي نهر أوردا الذي يشق المدينة.

ووجد المزارع ويدعى يان سبايك (80 عاما)، في هذا العمل فرصة لزيادة دخله بالإضافة إلى تقديم خدمة بيئية لمدينته، التي قررت الاستغناء عن ماكينات جز الأعشاب واللجوء لطريقة صديقة للبيئة.

وأصبح سكان المدينة معتادين على مشهد سبايك وخرافه وهي ترعى على ضفة النهر للحفاظ عليها.

وتقول سلطات المدينة إن الخراف خيار أوفر بكثير من اللجوء إلى الماكينات، التي ستحتاج لصيانة وموظفين لتشغيلها والحفاظ عليها مما يرفع التكلفة على ميزانية المدينة.