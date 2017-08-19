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شاهد: لقطات من حياة الأميرة ديانا بمناسبة مرور 20 عاما على رحيلها

19/8/2017

يحيي محبو الأميرة ديانا الذكرى السنوية العشرين لرحيلها آخر الشهر الجاري.

والأميرة ديانا التي كانت تُعرف في ربوع العالم بوصف "أميرة القلوب" و "أميرة الشعوب" هي الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ووالدة ابنيه الأميرين وليام وهاري.

ولاقت ديانا حتفها، وهي الزوجة الأولى لولي العهد البريطاني، عن عمر 36 عاما في باريس يوم 31 من أغسطس/آب 1997 بعد أن تحطمت سيارة ليموزين كانت تقلها وصديقها دودي الفايد (عماد محمد الفايد) في نفق أثناء محاولة الهروب من مصورين متطفلين كانوا يطاردونهما بدراجات نارية.

وكانت ديانا تبلغ من العمر 19 عاما عندما ارتبطت بتشارلز عام 1981 لكن زواجهما انهار.

وألقت ديانا باللوم على كاميلا باركر بولز، التي كانت عشيقة لتشارلز ثم أصبحت زوجته، في انهيار زواجها.

واشتهرت ديانا بأعمالها الخيرية لاسيما في مجال الدفاع عن مرضى الإيدز وضحايا الألغام الأرضية.

وقد بُثت تسجيلات للأميرة الراحلة وهي تتحدث بصراحة عن حياتها الجنسية مع الأمير تشارلز وحزنها على الانهيار المدوي لزواجهما، وذلك يوم السادس من أغسطس/آب، على القناة الرابعة للتلفزيون البريطاني بمناسبة الذكرى العشرين لرحيلها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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