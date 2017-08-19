شاهد: باكستان تقيم جنازة رسمية لراهبة ألمانية

أقامت باكستان جنازة رسمية في مدينة كراتشي للراهبة الألمانية روت بفاو، التي ساعدت في القضاء على مرض الجذام في البلاد.

وبث التلفزيون الوطني مراسم جنازة بفاو، التي تم لف نعشها بالعلم الباكستاني وغطي ببتلات الورد. وأطلقت 19 طلقة تحية في حضور وحدات من أفرع القوات المسلحة الثلاثة.

وقال رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي إن الجنازة الرسمية تعد تكريما لبفاو، 87 عاما، على خدماتها "منقطعة النظير" التي قدمتها لباكستان.

وعادة لا تقام الجنازات الرسمية سوى للجنود، الذين قتلوا في الحروب أو لرؤساء الدولة أو الحكومة.

وانتقلت بفاو إلى باكستان في عام 1960، وعملت مستشارة للحكومة الباكستانية للقضاء على الجذام بين عامي 1975 و1980، وكرست نفسها لمعالجة مرضى الجذام في جميع أنحاء البلاد. وأسست 157 مركزا لعلاج المرضى المصابين بالجذام ومؤخرا مرضى السل.

وبسبب جهودها أعلنت منظمة الصحة العالمية باكستان من بين الدول الخالية من الجذام في آسيا.