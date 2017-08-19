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شاهد: استقبال مثير لرئيسة كرواتيا في نيوزيلندا

19/8/2017

تلقت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش استقبالا تقليديا مثيرا لدى وصولها إلى أوكلاند عاصمة نيوزيلندا.

واستقبلت حاكمة نيوزيلندا باتسي ريدي وزوجها سير ديفيد غاسكوين الرئيسة الكرواتية وزوجها بالسلام بالطريقة التقليدية لسكان البلاد الأصليين بملامسة الأنف والجبهة.

وتلا ذلك تقديم رقصات تقليدية من تراث السكان الأصليين، وقام زوج الرئيسة الكرواتية بالتقاط قطعة خشبية وضعها الراقصون على الأرض أمامهما.

وكان المحاربون في الماضي يؤدون هذه الرقصات وقت الحرب؛ ولكنها أصبحت تقدم لدى استقبال ضيوف البلاد البارزين.

كما تؤدي عدة منتخبات رياضية من نيوزيلندا هذه الرقصة قبل خوضها المباريات الدولية.

المصدر : أسوشيتد برس
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