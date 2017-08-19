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تايلور سويفت تحذف محتويات حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي

المغنية تايلور سويفت
المغنية تايلور سويفت
19/8/2017

حذفت المغنية تايلور سويفت محتويات كل حساباتها لتترك متابعيها في حيرة بشأن ما إذا كان الحذف نتيجة قرصنة أم استعداد لإطلاق ألبوم جديد أم مسعى لإعادة اكتشاف نفسها.

ويتابع سويفت أكثر من 85 مليون متابع على تويتر و102 مليون متابع على إنستغرام.

وحذفت سويفت تدوينات من تويتر بثتها على مدى سنوات وعرض موقعها الرسمي صفحة سوداء، كما حذفت كل صورها على إنستغرام وتدويناتها على تمبلر، وحذفت أيضا صورة حسابها على فيسبوك. ولم تعد تظهر أي تدوينات بصفحتها على فيسبوك قبل ديسمبر/كانون الأول 2015.

ولم يرد المسؤول الدعائي لسويفت على اتصالات للتعليق. ويأتي التطور الأخير بعد أسبوعين مزدحمين لسويفت التي أنهت في وقت سابق من الشهر غيابا استمر ستة أشهر للإدلاء بشهادتها أمام محكمة في دنفر في قضية التحرش بها.

وقال بعض المتابعين إن سويفت، التي أصبح ألبومها الأخير "1989" الأفضل مبيعا في 2014، ربما تهيئ حساباتها لطرح أغان جديدة.

المصدر : رويترز
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