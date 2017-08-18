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فيسبوك يختبر خاصية لتقديم الأخبار حسب اهتمام المستخدم

18/8/2017

يختبر موقع فيسبوك حاليا خاصية توفر روابط للموضوعات والأخبار حسب اهتمام كل مستخدم بهدف زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم.

ويختبر الموقع خاصية "الموضوع المميز" على خدمة موجز الأخبار، الخدمة الأساسية في فيسبوك.

وأكد فيسبوك أن الخاصية مُصممة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المحتويات الداخلة في نطاق اهتماماتهم.

وتدخل الشركة التعديلات دائما على خدمة موجز الأخبار. وتخضع التعديلات المحتملة لفحص دقيق قبل أن تدخلها بصورة رسمية.

وتتضمن خدمة موجز الأخبار المحتويات التي ينشرها أصدقاء المستخدمين وتعرض بالترتيب وفقا لخوارزمية (حلول حسابية) خاصة بموقع فيسبوك وكذلك تعرض إعلانات ومنشورات من صفحات أبدى المستخدم إعجابه بها.

وانطوى تقديم محتوى إخباري على مصاعب بالنسبة لفيسبوك؛ فقبل الانتخابات الأمريكية تعرض مستخدمو الموقع لتقارير زائفة تقول إن البابا فرنسيس أيد المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب وأن السلطات عثرت على جثة عميل اتحادي يحقق في قضية متعلقة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

المصدر : رويترز
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