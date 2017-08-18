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طبيب تركي: الزبادي المنزلي يساعد في الوقاية من السرطان

18/8/2017

نصح الطبيب التركي ألب أرسلان طان أوغلو، بتناول لبن الزبادي المنزلي، بانتظام للوقاية من مرض السرطان.

وقال طان أوغلو، الأستاذ المساعد بجامعة العلوم الصحية التركية، إن تناول كمية تتراوح ما بين 200 إلى 300 غرام  من لبن الزبادي الطبيعي المحضر في المنزل، يوميًا، يسهم في الوقاية من سرطانات عديدة مثل سرطان القولون، والثدي، والمعدة، والمبيض، وبطانة الرحم.

ولفت إلى أن لبن الزبادي كان يستخدم كعلاج منذ العصور القديمة، وبدأ يعرف في أوربا في القرن التاسع عشر.

وأشار طان أوغلو إلى أن لبن الزبادي كان يباع في الغرب كدواء في الصيدليات مطلع القرن العشرين.

وأشار إلى أن هذا النوع من اللبن "غني  ببكتريا حمض اللاكتيك، التي تزيد من إفراز المواد المنشطة للجهاز المناعي في الجسم".

وبيّن أن لبن الزبادي الطبيعي المحضر في المنزل يعد مفيدا أكثر مقارنة باللبن المصنوع في المعامل، لأنه لا يحوي موادًا مضافة أو حافظة.

وإضافة إلى تناول لبن الزبادي بانتظام، أكد طان أوغلو أهمية التخلي عن العادات الغذائية المضرة بالصحة، واتباع نظام غذائي متوازن، والقيام بتمارين رياضية بشكل منتظم.

المصدر : الأناضول
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