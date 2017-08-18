شاهد: لماذا اصطبغت كلاب شوارع في الهند باللون الأزرق؟

اصطبغت العديد من كلاب الشوارع في مدينة مومباي الهندية باللون الأزرق نتيجة نزولها في مياه نهر تعرض للتلوث هذا الأسبوع.

وانتشرت على نطاق واسع في الهند صور ومقاطع فيديو لكلاب شوارع في منطقة تالوجا الصناعية القريبة من مومباي، وقد اصطبغت باللون الأزرق، نتيجة نزولها في نهر كاسادي الذي تعرض لتلوث من مصنع تابع لشركة تقوم بإنتاج الصبغات.

وتُتهم الشركة بأن أحد مصانعها أطلق مادة صباغة زرقاء في المنطقة المحيطة بنهر كاسادي، ما تسبب في تلون النهر باللون الأزرق.

وكثيرا ما تنزل كلاب الشوارع إلى النهر هربا من حرارة الجو أو بحثا عن الطعام في المنطقة.

وأثارت هذه الحادثة ردود أفعال غاضبة من منظمات حقوق الحيوان التي قالت إن المصانع تتعامل بشكل غير مسؤول مع النهر.

وقالت الناشطة أرتي شوهان إن هذا التلوث يمكن أن يؤدي إلى إصابة الحيوانات بمشكلات صحية في الكبد والكليتين إذا قاموا بلعق هذه الصبغة، كما يمكن أن تتعرض الحيوانات للعمى إذا وصلت الصبغات إلى عيونها.

وقالت وسائل إعلام محلية الجمعة إن "مجلس مكافحة التلوث في ماهاراشترا"، المسؤول عن مراقبة مستويات التلوث في المنطقة الواقعة غربي الهند، قد أصدرت تحذيرا للشركة بعد تلقيها شكاوى من مواطنين ومحبي الحيوانات.