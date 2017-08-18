شاهد: فندق في تايلند يستوحي نظامه من السجون

بغرف ضيقة، وقضبان حديدية على النوافذ، وأسرّة من دورين، يستقبل فندق تايلندي نزلاءه، مستوحيا نظام السجون في أول فندق من نوعه في البلاد.

وفي فندق "سوك ستيشن"، الذي يقع في منطقة أودوم سوك بالعاصمة بانكوك، يتسلم النزلاء ملابس مخططة للنوم بنحو 700 بات (21 دولارا)، كما يمكنهم تصوير أنفسهم أمام جدار مرقّم على غرار صور المشتبه بهم عند اعتقالهم.

ويتضمن تصميم الفندق أبوابا ونوافذ مغلقة بإحكام لإيجاد الشعور بالاحتجاز، وجوا مظلما بدرجة كبيرة، للمحافظة على جو الفندق التي تستوحي فكرة السجون.

ويعد هذا الفندق هو الأول من نوعه في تايلند، ويقوم بإدارته سيتيشاي تشيفورابروغ (55 عاما) وزوجته بيانات تيكافانيش (49 عاما).

وقال الزوجان إنهما استوحيا الفكرة من الفيلم الأمريكي الشهير "الخلاص من شاوشانك"، الذي قام ببطولته مورغان فريمان وتيم روبنز.

وقال الزوجان إنهما كانا ينويان في البداية تنفيذ التجربة مرة واحدة مع كل عميل لكنهما اندهشا عندما وجدا بعض العملاء يعودون ليصبحون زبائن منتظمين للفندق.

وقالت نزيلة تدعى سوانا سوانا سواناراج (42 عاما)، التي جاءت من مقاطعة سورات ثاني جنوب البلاد، إنها نزيلة منظمة في الفندق، وتشعر بأنه سجن حقيقي فعلا.

ويمثل الأجانب نحو نصف عدد نزلاء الفندق الذي افتتح رسميا في شهر أبريل/نيسان، وتتراوح تكلفة الإقامة لليلة واحدة ما بين 790 بات (24 دولارا) و1630 بات (50 دولارا).