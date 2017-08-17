شاهد: لبؤة تم إنقاذها من حلب تضع شبلا في بيتها الجديد بالأردن

وضعت لبؤة، تم إنقاذها من حديقة حيوان في مدينة حلب السورية في الآونة الأخيرة، شبلا بصحة جيدة في بيتها الجديد بالأردن.

ونُقلت اللبؤة دانا، من حديقة حيوان العالم السحري في حلب، لمحمية المأوى للطبيعة البرية في الأردن مع 12 حيوانا غيرها ثلاثة أسود ونمرين ودبين وضبعين نقلت إلى محافظة بورصة في غرب تركيا إضافة إلى دانا وأسد آخر وكلبين قبل أن يستكملوا رحلتهم إلى الأردن عن طريق تركيا.

وأظهرت أشعة بالموجات فوق الصوتية أُجريت أثناء التوقف في تركيا أن دانا حامل في شبلين.

وجاءت ولادة دانا بعد ساعات من وصولها إلى بيتها الجديد في جرش شمالي العاصمة الأردنية عمان.

وقالت طبيبة بيطرية بمحمية المأوى للطبيعة البرية تُدعى رغد زيتون إن ولادة دانا تمت بسلاسة.

وأوضح مهدي قطرميز مدير عام محمية المأوى للطبيعة البرية أنهم سيهتمون بالشبل طالما توفرت لهم الموارد المناسبة.

ومشروع إنقاذ هذه الحيوانات عبارة عن جهد مشترك بين وزارة البيئة التركية ومؤسسة فور بوز الخيرية الدولية لإنقاذ الحيوانات.