البث الحي
منوعات

شاهد: لبؤة تم إنقاذها من حلب تضع شبلا في بيتها الجديد بالأردن

17/8/2017

وضعت لبؤة، تم إنقاذها من حديقة حيوان في مدينة حلب السورية في الآونة الأخيرة، شبلا بصحة جيدة في بيتها الجديد بالأردن.

ونُقلت اللبؤة دانا، من حديقة حيوان العالم السحري في حلب، لمحمية المأوى للطبيعة البرية في الأردن مع 12 حيوانا غيرها ثلاثة أسود ونمرين ودبين وضبعين نقلت إلى محافظة بورصة في غرب تركيا إضافة إلى دانا وأسد آخر وكلبين قبل أن يستكملوا رحلتهم إلى الأردن عن طريق تركيا.

وأظهرت أشعة بالموجات فوق الصوتية أُجريت أثناء التوقف في تركيا أن دانا حامل في شبلين.

وجاءت ولادة دانا بعد ساعات من وصولها إلى بيتها الجديد في جرش شمالي العاصمة الأردنية عمان.

وقالت طبيبة بيطرية بمحمية المأوى للطبيعة البرية تُدعى رغد زيتون إن ولادة دانا تمت بسلاسة.

وأوضح مهدي قطرميز مدير عام محمية المأوى للطبيعة البرية أنهم سيهتمون بالشبل طالما توفرت لهم الموارد المناسبة.

ومشروع إنقاذ هذه الحيوانات عبارة عن جهد مشترك بين وزارة البيئة التركية ومؤسسة فور بوز الخيرية الدولية لإنقاذ الحيوانات.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)