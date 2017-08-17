شاهد: عصابة تهاجم مستشفى بغواتيمالا وتقتل سبعة..اعرف السبب

لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، الأربعاء، بعد أن هاجم أعضاء عصابات مستشفى في مدينة غواتيمالا في محاولة لتحرير شريك مسجون ذهب إلى هناك تحت إشراف الشرطة لإجراء فحص.

وقال المتحدث باسم الشرطة خورخي اغيلار، إن اندرسون دانيال كابريرا، وهو عضو في عصابة خطيرة من "مارا سالفاتروشا"، كان في طريقه لمراجعة الطبية، مشيرا إلى أن أعضاء العصابات المشتبه فيهم على ما يبدو أنهم يريدون إنقاذه.

وقال اغيلار للصحفيين إن الشرطة ألقت القبض على خمسة من سبعة من أعضاء العصابات المشتبه فيهم الذين كانوا مسلحين ببنادق عندما هاجموا مستشفى روزفلت في مدينة غواتيمالا على الرغم من هرب كابريرا الذي سُجن منذ أواخر عام 2013.

وقال أدوين برافو، مدير مستشفى سان خوان دي ديوس، حيث نقل الجرحى، إن من بين 7 أشخاص قتلوا 3 من حراس الأمن وحارس المستشفى.

وتم إجلاء المرضى على العكازات والنقالات والكراسي المتحركة من المستشفى حيث بحث ضباط الشرطة عن مهاجمين آخرين.

وقال مسؤول في مكان الحادث إن أرضيات المدخل كانت ملطخة بالدماء وشوهدت الجدران مثقوبة بالرصاص.

وعلى غرار السلفادور وهندوراس، تكافح غواتيمالا عنف العصابات المتوطنة، وخاصة من مارا سالفاتروشا القوية، المعروفة أيضا باسم "مس-13" ومنافستها "كالي 18".

وقال الرئيس الغواتيمالى، جيمي موراليس، إن الدول الثلاث، تتحد جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة، لمكافحة العصابات الإجرامية.