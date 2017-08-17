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منوعات|الهند

شاهد: زفاف مثير لزوجين في السبعين

17/8/2017

أثبت رجل وامرأة تخطا عمر السبعين، أنه لم يفت الأوان بعد ليتبادلا مشاعر الحب ويتما زواجهما في حفل زفاف مثير بإحدى قرى ولاية تشاتيسجاره وسط الهند، الأربعاء.

ولم تفكر راتييا رام، البالغة من العمر 75 عاما، مرتين في رد فعل القرويين والعائلة عندما طلب منها جيفاني بادي (70 عاما) الانتقال إلى منزله والعيش معه حتى قبل أن يتم الزواج رسميًا.

وكان الزوجان، اللذان ينتميان إلى قبيلة كورواه، يعيشان بشكل منفصل حياة مليئة بالوحدة في قريتهما حتى التقيا بعضهما بعضا، قبل 15 يوما فقط، وقررا العيش معا.

ويبدو أن قرية باغدول تتفق مع زواجهما.

وقال رئيس القرية، لاليت ساماج، إن رام قد وضعت مثالا للمجتمع أنه إذا كان الحب هو الصحيح والأساس في العلاقة، فلا يهم اختلاف الطائفة أو العمر أو أي اختلاف آخر.

تجدر الإشارة هنا إلى أن حفيد رام لعب أيضا دورا في مساعدتهما على إتمام الزواج.

وقال حفيدها "ضاحيا رام" إنه عندما رأى بادي في منزل رام، وعلم عن قصتهم، سأل فقط ما إذا كانوا يريدون البقاء معا لبقية حياتهم، وأنهم عقدا الاتفاق على إتمام الزواج.

ثم ذهب ضاحيا في جميع أنحاء القرية، وتحدثت مع الشيوخ وتمكن من إقناعهم بالأمر، وتجمع القرويون بأعداد هائلة لحضور مراسم الزواج المثير وشاركوا في الاحتفالات.

المصدر : رويترز
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