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منوعات|كندا

شاهد: امرأة تعثر على خاتمها المفقود منذ 13 عاما حول "جزرة"

17/8/2017

فوجئت ماري غرامز، من مقاطعة ألبرتا الكندية، بخاتمها المفقود منذ فترة طويلة، موجودًا بشأن جزرة تنمو في رقعتها الزراعية.

وفقدت غرامز خاتمها الألماس عام 2004 بينما كانت تزيل الأعشاب الضارة في مزرعة عائلتها في أرمينا بألبرتا.

وتقول مسترجعة الواقعة التي مر عليها نحو 13 عامًا "لقد بدأت أبحث، زحفت على يدي والركبتين والقدمين وكل شيء وكل مكان، لكن لم أتمكن من العثور عليه".

وبعد 13 عاما، ظهر الخاتم المفقود مرة أخرى، وهذه المرة حول ثمرة الجزرة الكبيرة التي يبدو أنها نمت بالفعل من خلال الخاتم.

وقالت غرامز لشبكة سي بي سي الكندية، إن الخاتم سيبقى الآن في إصبعها حيث عاد لمكانه الأصلي.

المصدر : رويترز
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