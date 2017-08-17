تحليل دم جديد يكشف الإصابة بالسرطان في مراحله المبكرة

قال باحثون أمريكيون إنهم طوروا تحليلاً للدم يكشف عن مرض السرطان في مراحله المبكرة، عن طريق تحديد الأحماض النووية الناشئة عن الأورام الخبيثة.

الاختبار طوره باحثون بمركز جون هوبكنز كيمبل للسرطان بالولايات المتحدة، ونشروا نتائج أبحاثهم، اليوم الخميس، في دورية (Science Traslational Medicine) العلمية.

واختبر الباحثون التحليل الجديد، على 138 مصابا بالسرطان للبحث عن حمض نووي مرتبط بالأورام الخبيثة.

وحلل الباحثون خلال دراستهم عينات للدم من مرضى مصابين بسرطانات الرئة والمبيض والقولون والمستقيم، بحثا عن جين مرتبط عادة بهذه الأنواع من السرطان.

وتمكن الباحثون من رصد 86 إصابة بالمرحلتين الأولى والثانية من السرطان من بين 138 حالة.

كما سجلوا طفرات في أورام لدى 100 من المرضى الذين شملتهم الدراسة، ووجدوا أنه في 82 مريضا تطابقت التغيرات ذاتها الموجودة في الدم مع تلك التي عثر عليها في أنسجة الأورام.

وتوفر شركات عدة بالفعل اختبارات بمقدورها اكتشاف الحمض النووي للسرطان بالدم لدى مرضى الحالات المتأخرة من السرطان.

وتستخدم هذه التحاليل للمساعدة في توجيه العلاج أو تحديد ما إذا كانت الأورام قد عادت للظهور مجددًا بعد العمليات الجراحية.

ويأمل الباحثون أن يسهم تحليل الدم الجديد في تحديد أورام السرطان في مرحلة يكون لدى المرضى خلالها فرصة للنجاة.

وقال الدكتور فيكتور فيلكوليسكو أستاذ علم الأورام وقائد فريق البحث: "على حد علمنا، هذه واحدة من أولى الدراسات التي تتناول بصورة مباشرة أورام السرطان في المراحل المبكرة".

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن "مرض السرطان، يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13% من مجموع وفيات سكان العالم سنوياً".

وتتسبب سرطانات "الرئة والمعدة والكبد والقولون، والثدي وعنق الرحم"، في معظم الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان، وفق المنظمة.