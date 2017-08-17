إصابة توم كروز تؤجل تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 6"

أصيب النجم توم كروز بكسر في كاحله في مستهل تصويره فيلم "المهمة المستحيلة 6″، ما أدى إلى توقف التصوير لحين تعافي نجم أفلام الحركة المشهور بأدائه الكثير من الحركات الخطيرة.

وقالت شركة "باراماونت بيكتشرز" إن الفيلم لا يزال مقررا عرضه في 27 يوليو/تموز 2018 على الرغم من هذه الانتكاسة.

وشوهد كروز (55 عاما) في تسجيل مصور على موقع (تي.إم.زد) الإلكتروني لأخبار المشاهير وهو يحاول القفز بين سطحي مبنيين مرتفعين ليسقط بقوة على جدار خلال تصوير الفيلم في لندن في مطلع الأسبوع.

وقالت باراماونت في بيان "أثناء تصوير أحدث أجزاء فيلم مهمة مستحيلة أصيب توم كروز بكسر في كاحله خلال أدائه حركة مثيرة. التصوير سيتوقف إلى أن يتعافى كروز تماما.. توم يريد أن يشكركم جميعا على قلقكم ودعمكم وينتظر بشدة عرض الفيلم الصيف المقبل".

ولم تذكر باراماونت إلى متى سيتأجل التصوير. وقالت مجلة فارايتي التي تصدر في هوليوود إن التصوير قد يتوقف من ستة أسابيع إلى ثلاثة أشهر إلى أن يتعافي كروز. وأضافت أن الممثل أصيب في فخذه أيضا.