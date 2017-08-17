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منوعات|جنوب أفريقيا

أم تتهم زوجة رئيس زيمبابوي بضرب ابنتها بسلك كهربائي

الفتاة المعتدى عليها
الفتاة المعتدى عليها
17/8/2017

قالت سيدة إن غريس زوجة رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، جلدت امرأتين من جنوب أفريقيا بسلك كهربائي في غرفة بفندق في جوهانسبرغ، مضيفة أنه ينبغي أن يكون هناك عقاب على ذلك الاعتداء.

وأبلغت ديبي إنغلز أن ابنتها غابرييلا وهي عارضة تبلغ من العمر 20 عامًا أصيبت بجرح غائر في جبهتها تطلب ثماني غرز وبآخر في مؤخرة رأسها استلزم ست غرز.

ولم تشهد إنغلز الهجوم، كما لم يتسن التحقق من المزاعم بشكل مستقل، ونشرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا صورًا للجرح الغائر في جبهة جابرييلا.

وأكدت شرطة جنوب أفريقيا، الأربعاء، أن غريس موغابي (52 عامًا) لا تزال في البلاد وأنها طلبت الحصانة الدبلوماسية.

كما أكدت أنها لم تمثل أمام محكمة خلال جلسة أمس الثلاثاء فيما يتصل بالاتهامات.

المصدر : رويترز
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