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منع خطيب مسلم من دخول منطقتين في لاهاي

الشيخ فواز جنيد، خطيب مسلم من أصل سوري وإمام مسجد في لاهاي بهولندا
الشيخ فواز جنيد، خطيب مسلم من أصل سوري وإمام مسجد في لاهاي بهولندا
16/8/2017

أصدرت وزارة العدل والأمن الهولندية، قراراً بمنع الشيخ، فواز جنيد، من دخول اثنين من أحياء مدينة لاهاي لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

واتخذت منسقية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب التابعة للوزارة قرار منع فواز (من أصل سوري)، بناء على طلب من رئيسة بلدية لاهاي باولين كريك.

وأفادت المصادر ذاتها، أن رئيسة البلدية تقدمت بهذا الطلب، بدعوى أن فواز يلقي دروساً دينية "تتسبب في توجيه الناس إلى التطرف".

وقالت رئيسة البلدية في تصريحات نقلتها عنها وسائل الإعلام، إن فواز يلقي دروسًا في إحدى مكتبات لاهاي بشكل غير قانوني، وإن الإجراءات القانونية هي السبيل الوحيد لإيقافه.

ويمنع القرار فواز من دخول حي "ترانسفال" الذي تقع فيه المكتبة، وحي "شيلدرسويجك"، لمدة 6 أشهر.

وكان فواز يعمل إماما لمسجد السنة في لاهاي، حتى ترك عمله عام 2012 نتيجة خلافات حول بعض المسائل مع مديري المؤسسة التي تدير المسجد.

المصدر : الأناضول
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