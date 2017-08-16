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لافتة في فندق سويسري تغضب إسرائيل.. ماذا كتب فيها؟

فندق في برن
فندق في برن
15/8/2017

حالة من الغضب بين مسؤولين إسرائيليين بسبب لافتة معلقة في فندق سويسري .. فماذا كتب فيها؟

أثار وضع فندق سويسري لافتات تطلب من نزلائه اليهود الاستحمام قبل استخدام بركة السباحة وتحدد مواعيد استخدامهم لثلاجة الفندق غضبا عارما وشكاوى رسمية من إسرائيل.

واتهم فندق بارادايز في منتجع آروزا في شرق سويسرا بمعاداة السامية بعد أن قام نزيل غاضب بنشر صور على فيسبوك للافتات معلقة داخل الفندق تتضمن تعليمات حول استخدام اليهود لبركة السباحة والثلاجة.

وكتب على إحدى اللافتات "إلى ضيوفنا اليهود من الرجال والنساء والأطفال، الرجاء الاستحمام قبل السباحة"، و "في حال خالفتم الإرشادات سنكون مضطرين إلى منعكم من استخدام بركة السباحة".

وتطلب لافتة أخرى معلقة في المطبخ "من ضيوفنا اليهود" استخدام الثلاجة بين الساعة 10,00 و11,00 صباحا و4,30 و5,30 مساء.

وتوضح اللافتة "نأمل تفهمكم بأن موظفينا لا يرغبون التعرض للإزعاج طوال الوقت".

وسرعان ما انتشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وفي صحف إسرائيلية، ما تسبب بردة فعل غاضبة من مسؤولين إسرائيليين.

فقد وصفت تسيبي هوتوفيلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي الحادثة بأنها "تصرف معاد للسامية من النوع الأسوأ والأقبح".

ونقل عن السفير الاسرائيلي لدى سويسرا يعقوب كيدار أنه اتصل بالفندق ثم أبلغ هوتوفيلي بإزالة اللافتات. 

    

لكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لهوتوفيلي التي طالبت "بإدانة رسمية" من برن.

وقالت مديرة الفندق روث تومان التي وقّعت اللافتات لصحيفة "20 مينوت" السويسرية إنها ليست معادية للسامية، لكنها اعترفت أن اختيارها "للكلمات كان خطأ".

كما أوضحت ليومية "بليك" أن الفندق يشغله حاليا الكثير من الزبائن اليهود وأن نزلاء آخرين اشتكوا أن بعض هؤلاء لم يستحموا قبل استخدام بركة السباحة وطلبوا منها أن تفعل شيئا.

ونقل عن تومان قولها "كتبت شيئا ساذجا على هذه اللافتة"، واعترفت أنه كان من الأفضل توجيه الإرشادات بنفس المضمون إلى الجميع.

     

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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