عسل "آنزَر".. جودة ومذاق لذيذ بسعر الذهب

يتوقع مربو النحل في منطقة آنزَر التي ترتفع عن سطح البحر قرابة 3 آلاف متر في ولاية ريزة شمال شرقي تركيا، أن يتجاوز إنتاجهم من العسل لهذا العام 3 آلاف كيلو غرام.

ويمتاز عسل آنزَر بجودته العالية ومذاقه اللذيذ، وهو أمر ينعكس بالإيجاب على سعره بشكل جعله ينافس سعر معدن الذهب، ولإنتاج عسل آنزَر، يجلب مربو النحل إلى منطقة آنزر قرابة 3 آلاف و500 خلية مليئة بالنحل في شهر مايو/أيار من كل عام.

ومن المعروف أن الأحوال الجوية تؤثر بشكل كبير على كمية العسل المنتج، لذا يفضل مربو النحل التعامل مع نحل القوقاز الذي يستطيع التأقلم مع كافة الأحوال الجوية، لا سيما أن ولاية ريزة تعد من أكثر المناطق التركية هطولا للأمطار.

وبالإضافة إلى قدرته على التأقلم مع الأحوال الجوية المختلفة، فإن نحل القوقاز لديه أيضًا القدرة على إنتاج كميات مضاعفة من العسل، مقارنة بغيره من أنواع النحل.

ويتخذ مربو النحل كافة التدابير اللازمة لحماية منتجاتهم من هجمات الدببة المنتشرة في المنطقة.

وفي شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول، يبدأون بجمع العسل، لتزول في نهايته متاعب عاشوها على مدار عدة أشهر.

وعقب جمع العسل، يبقي مربو النحل كمية منه داخل الخلايا، كي يتمكن النحل من توفير غذائه والحفاظ على استمراره في الحياة.

وقبيل طرح المنتج في الأسواق، تقوم كلية العلوم الطبيعية في جامعة حاجة تبه بالعاصمة أنقرة في مختبراتها، بتحليل العسل والتأكد من جودته.

وبعد أن انخفضت كمية العسل المنتج خلال السنوات الأخيرة، أصدرت الجهات المعنية في ولاية ريزة قرارًا قبل عامين يحظر رعي المواشي في منطقة آنزير، وذلك حفاظًا على الأعشاب والأزهار التي منها ينتج النحل عسله.

ومنذ إصدار قرار حظر الرعي في المنطقة، زادت كمية النباتات فيها، وكثرت الأزهار، ونتيجة لذلك بلغت كمية العسل المنتج خلال العام المنصرم 2.5 طن، ومن المنتظر أن تصل هذا العام إلى 3 آلاف كيلو غرام.

وينتظر قرابة ألف مريض موسم الإنتاج الجديد لشراء عسل آنزر الذي يعد دواءً لعدد من الأمراض.

وقال مختار منطقة آنزر "رمزي غوزال" إن قرار منع رعي المواشي في المنطقة أسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج العسل، فبفضل هذا القرار حافظت المنطقة على أزهارها المتنوعة.

وتابع غوزال بالقول "الأحوال الجوية هذا العام تساعد النحل على إنتاج أكبر كمية ممكنة من العسل، لذا فإننا نتوقع أن يكون الإنتاج أكثر من العام الماضي، وننتظر أن تصل الكمية إلى 3.5 أطنان".

ولفت غوزال إلى أن الطلب على عسل آنزَر يزداد يومًا بعد يوم، وأن أغلب الراغبين في شرائه من المرضى، على اعتبار أنه يحوي العديد من المكونات التي تعد بمنزلة دواء للكثير من الأمراض.

وأكد غوزال أن سعر عسل آنزر لن يرتفع هذا العام، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو غرام الواحد منه سيباع في الأسواق بـ 900 ليرة تركية (ما يعادل نحو 257 دولارًا).

ومن فوائد عسل آنزير أنه يساعد على تخفيف الآلام، يساعد على تضميد جروح العمليات الجراحية، ويعالج جروح الفم، ويسهم في التخلص من أمراض الرئتين وينظم عمل الجهاز المناعي.

كما يزيل التهاب اللوزتين، ويقضي على التهاب الأمعاء الغليظة وينظم عملها، ويؤثر إيجابا في نمو الجسم، ويسهم في إزالة أمراض الدماغ، ويزيل بقع الجلد، ويزيد من القوة الجنسية، وأيضًا يزيل تصلب الشرايين ويعالج انسداد الأوعية الدموية.

أيضًا يزيد من القدرة على التفكير، ويسهم في معالجة أمراض السرطان، ويقوي النظر، ويسهل عمل جهاز الهضم، ويقوي الذاكرة، ويمنع الإسهال ويفتح الشهية، ويطهر الدم من الشوائب، وينظم نبضات القلب، ويقوي العظام ويسهم في معالجة العقم.