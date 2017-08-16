شاهد: لحظة تحرير صبي اختطفه شاب وهدده بسكين

نجح اثنان من حراس الأمن، الاثنين، في إنقاذ صبي من قبضة شاب يحمل سكينًا حاول اختطافه، في محافظة شيشوى بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين.

وبثت الشرطة شريط فيديو يرصد لحظة تحرير الصبي من قبضة المختطِف.

وقع الحادث في تمام الساعة 23:19، حين اختطف شاب -يرتدي قبعة ويحمل سكينًا- صبيا يبلغ من العمر 10 أعوام، على الطريق، وتحدث معه المارة لفترة من الوقت كي يترك الطفل دون جدوى.

في ذلك الوقت استغل تشو جيانغ، وهو حارس أمن لشركة محلية، انشغال الخاطف بالحديث مع أحد المارة، واختبأ في زاوية ثم انقض على الخاطف وأسقطه أرضًا.

وكان تشو في طريق عودته إلى البيت من العمل، حين سمع هو وزميله وانغ جياهوي صبي يصرخ طلبًا للمساعدة، إذ كان هناك رجل يحمل سكينًا يحاول إيذاءه.

وهرع تشو وانغ إلى الموقع مصدر الصوت حيث وجد الصبي في قبضة الخاطف، بينما اتصل زميله بالشرطة.

وقال تشو الذي تدرب جيدًا في التعامل في مثل تلك المواقف، إن الخاطف الذي يبدو أنه في العشرين من عمره، كان يحمل سكينا فوق عنق الصبي الذي كان يصرخ خوفًا.

وتحدث تشو وانغ مع الخاطف يسأله عما اذا كان لديه بعض المتاعب الاقتصادية، بحثًا عن فرصة للسيطرة عليه، ومنعه من إيذاء الصبي، ثم تحرك خلف الشاب وخنقه عندما كان وانغ يتحدث معه ليصرف انتباهه.

ووصلت الشرطة بعد أن جعل تشو وانغ الخاطف يستسلم، واقتادوه إلى مركز الشرطة للاستجواب.

وقال الخاطف البالغ من العمر 19 عامًا إنه قد أنفق كل أمواله، وإنه كان يعتزم اختطاف شخص ما مقابل المال، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.