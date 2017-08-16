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منوعات|اليابان

شاهد: شمبانزي يتفوق في لعبة أطفال شهيرة

16/8/2017

اكتشف علماء يابانيون قدرة الشمبانزي على فهم لعبة "حجر-ورق-مقص"، وهي لعبة أطفال شهيرة، ابتدعتها الصين ولم يعرفها العالم إلا في القرن العشرين، وتعرف في اليابان باسم "جانكين".

وأظهرت تجربة في معهد بحوث الرئيسيات في جامعة كيوتو باليابان أن الشمبانزي يختار مرارًا علامة اليد الفائزة في المباراة، مقابل العلاج، ما يكشف عن رقي هذا الحيوان وقدرته على الفهم.

وتهدف الدراسة إلى معرفة ما إذا كان الشمبانزي يمكن أن يتعلم أنماط عرضية من خلال تدريبهم على قواعد اللعبة.

وكان أداء الشمبانزي مشابها لأداء طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، ومع ذلك، استغرق الحيوان وقتا أطول لفهم اللعبة من الأطفال، بحسب تقارير وسائل الاعلام المحلية.

"حَجر-وَرق-مِقص" هي لعبة أطفال تكون بأن يعُدَّا حتى ثلاثة فينطق كلاهما اختياره (وهو إمّا أن يكون "ورَقة" أو "حجَر" أو "مقصّ") مع تمثيله بيده.

والاختيار يحدد الفائز حسب القوانين التالية: الحجر يهزم المقص (بكسره) والورق يهزم الحجَر (بتغطيته) والمقص يهزم الورق (بقصّه)، وبذلك فأيّة اختيار يهزمه اختيار آخر، ويمكنه هزم الاختيار الثالث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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