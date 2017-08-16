شاهد: شجرة عملاقة تسقط فوق حشد وتقتل 13 شخصا

يبدأ خبراء برتغاليون الأربعاء التحقيق في أسباب سقوط شجرة ضخمة على رؤوس الجماهير خلال احتفال ديني على جزيرة ماديرا البرتغالية، مما أسفر عن مصرع 13 شخصا وجرح العشرات.

وتوجه الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو إلى ماديرا لتقييم الوضع بنفسه. وأعلنت الحكومة الإقليمية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وكشفت لقطات مصورة للحدث لحظة سقوط الشجرة ثم تلتها حالة من الهرج والمرج حيث فر رواد المهرجان في جميع الاتجاهات.

وقتل 10 أشخاص على الفور ثم توفي الباقون لاحقا، بينما أصيب 50 آخرون على الأقل، بينهم سبعة في حالة حرجة.

وقالت صحف محلية إن الشجرة هي شجرة بلوط عمرها 200 عام، وتم تصنيفها منذ عدة سنوات على أنها تشكل خطرا.

ومن بين الجرحى مواطنون من فرنسا وألمانيا والمجر، حيث يجتذب المهرجان سياحا من خارج البلاد.