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شاهد: شبكة "واي فاي" تنقل أكثر من 110 غيغات في الثانية!

16/8/2017

قال علماء في جامعة إندهوفن الهولندية إنهم طوروا شبكة جديدة لنقل البيانات لاسلكيا (واي فاي) باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

ويعد هذا الاختراع خطوة كبيرة في مجال الاتصال اللاسلكي، إذ إن الشبكة الجديدة أسرع 300 مرة من الشبكات التجارية الحالية، لاعتماد التقنية الجديدة على موجات تبلغ 1500 نانو.

وتعرف التقنية الجديدة باسم "لاي فاي ـ LI FI" وتعمل من خلال هوائي ضوئي يستخدم الضوء المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي لبثه في أجهزة إرسال الإنترنت.

ويعتبر النظام الجديد آمن، إذ يجنب العين الأخطار المحتملة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

وتوفر تقنية اللاي فاي البيانات لكل شخص، كما أنها توفر في استخدام الطاقة، ولكن تكون البيانات محدودة بالغرفة الواحدة إذ لا يخترق الضوء الحوائط.

ويتوقع فريق البحث أن هذه التكنولوجيا ستكون منتشرة على نطاق واسع خلال خمس سنوات، ليكون متصل بالأجهزة التي تستهلك البيانات بنسبة عالية مثل شاشات الفيديو، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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