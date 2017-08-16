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شاهد: تكريم كلاب بوليسية لجهودها في مكافحة المخدرات

16/8/2017

وخلال الحفل قام العقيد بالشرطة البوليفية أبيل دي لا بارا بتكريم 15 كلبا من بين 210 كلبا يعملون في وحدة مكافحة المخدرات في العاصمة البوليفية لا باز.

ومن بين الكلاب التي تم تكريمها الكلب يوشيرو ومدربه مارتين أبازا ماماني بسبب جهود الكلب في الكشف عن عدد من شحنات المخدرات هذا العام.

وتقوم الشرطة في بوليفيا بتدريب 50 كلبا على الأقل كل عام في مركز خاص لتدريب الكلاب على كشف المخدرات.

وتستفيد الشرطة البوليفية من بعض هذه الكلاب في مكافحة المخدرات، وخصوصا الكوكايين الذي يتم إنتاجه في بوليفيا، بينما تقوم بإرسال أعداد منها إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية مثل تشيلي والإكوادور والمكسيك وبيرو، كي تستفيد الدول الأخرى من خدمات هذه الكلاب.

ويستغرق تدريب الكلب الواحد نحو عام كامل بتكلفة تبلغ نحو 3 آلاف دولار أمريكي، يستطيع بعدها الكلب العمل بأقصى كفاءة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، بحسب مسؤولين بالشرطة.

وتعد بوليفيا ثالث أكبر منتج للكوكايين في العالم، بعد كولومبيا وبيرو.

المصدر : رويترز
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