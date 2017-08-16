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تعرف على أفضل المدن للمعيشة في العالم

مدينة ملبورن الاسترالية
مدينة ملبورن الاسترالية
16/8/2017

احتلت مدينة ملبورن الأسترالية المرتبة الأولى في قائمة أفضل مدن للعيش في العالم للعام السابع على التوالي، وذلك في القائمة السنوية التي تعدها مجلة "ذا إيكونومست" البريطانية.

ويجري سنويا مقارنة قيم مختلفة لـ140 مدينة حول العالم من أجل إعداد هذه القائمة. ومن بين الأمور التي يجرى مقارنتها الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية ومدى مخاطر التعرض لهجمات إرهابية.

وحلت في المرتبة الثانية العاصمة النمساوية فيينا، وجاءت مدن فانكوفر وتورونتو وكالجاري الكندية في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، ومدينتا أديلايد وبرث الأستراليتان في المرتبة السادسة والسابعة، وأوكلاند النيوزيلندية في الثامنة والعاصمة الفنلندية هلسنكي في التاسعة، وهامبورغ الألمانية في العاشرة.

وجاء في ذيل القائمة التي نشرت اليوم الأربعاء العاصمة السورية دمشق، وسبقها في ترتيب نهاية القائمة مدينة لاغوس النيجيرية وطرابلس الليبية ودكا البنجلادشية وبورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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