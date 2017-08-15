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شاهد: 12 ألف إندونيسي يحطمون الرقم القياسي برقصة تقليدية

15/8/2017

سجل أكثر من 12 ألف شخص رقما قياسيا في أداء رقصة "سامان" التقليدية في أتشيه بإندونيسيا، الأحد، كطريقة لتعزيز الوحدة قبل عيد الاستقلال في البلاد في 17 أغسطس/آب.

وارتدى الراقصون ملابس تقليدية باللونين الأسود والأصفر وجلسوا في صفوف وهم يصفقون بأيديهم ويضربون ضربات خفيفة على الصدر والحجر على إيقاع الأغاني الشعبية التقليدية.

وهذه هي المرة الثانية التي تُؤدى فيها رقصة سامان جماعية في مرتفعات جايو.

ففي عام 2014، تمكنت مجموعة من تحطيم الرقم القياسي بمشاركة 5057 راقصا، لكن عدد المشاركين هذا العام بلغ 12 ألفا و261 راقصًا.

المصدر : رويترز
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