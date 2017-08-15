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منوعات|اليابان

شاهد: ياباني يصنع بيوتًا أنيقة في أحضان الأشجار

15/8/2017

على مدار 20 عامًا عكف الياباني "تاكاشي كوباياشي" صانع بيوت أشجار، على تصميم وصنع بيوت على الأشجار بطرق مختلفة وأشكال جمالية أنيقة داخل وخارج اليابان.

وقال إن عمله هو صنع بيوت الأشجار لكنها ليست للسكن، بينما يطلبها الناس ليلعب فيها أطفالهم أو لتجميل حدائق منازلهم أو لإضفاء لمسة جمالية خاصة على المطاعم والمقاهي كما هو الحال في هذا المقهى بوسط طوكيو.

وأضاف أنه بنى خلال 20 سنة، أكثر من 160 "بيت شجرة" ولكل منهم تصميم مميز، ولم يكتف بالعمل داخل اليابان فقط بل صنع بيوت الشجر في بعد بلدان آسيوية كالصين وتايوان وإندونيسيا، وكذلك الولايات المتحدة وأستراليا.

وأوضح كوباياشي أن وجود تلك البيوت ليس ضرورة حياتية لكنها قد تغير حياتنا إلى الأفضل ولذلك يقصده الكثيرون من المهندسين والنجارين وحتى الأشخاص العاديين ليعلمهم كيفية صناعة بيوت الأشجار.

ولفت إلى أنه يقيم لهم دوارات تدريبية شهرية، وهناك 100 طالب يعول عليهم لنشر ثقافة بناء بيوت الأشجار في اليابان والعالم، وقالت إحدى الطالبات إنه شعور رائع بالسكينة والهدوء بمجرد الجلوس في "حضن الشجرة".

وقال كوباياشي إنه قد يبدو بناء بيت الشجرة سهلا لكنه في واقع الأمر عملية معقدة فأنت بحاجة لتدرس البيئة التي ستبنيه فيها، وطبيعة الشجرة لتقدر سرعة واتجاه نموها ومركز ثقلها حتى لا تؤذيها أو تعيق نموها، فالهدف هو التعايش مع الطبيعة وليس الإساء إليها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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