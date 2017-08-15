شاهد: لحظة العثورعلى جثة هولندي فُقد قبل شهر بتركيا

عثرت السلطات التركية الإثنين على جثة سائح هولندي كان مفقودًا منذ 8 يوليو/تموز في جنوب تركيا، بعد عمليات بحث استمرت أكثر من شهر، بحسب صحيفة حرييت التركية، ووكالة أنباء "دوغان".

وكان الشاب جوي هوفمان البالغ من العمر 22 عاما برفقة زوجته وصديقه في منطقة مرسين حيث كان يمضي عطلته ويسعى إلى شراء أرض، عندما فُقد.

وعثر على الشاب في قرية نارليكويو الجنوبية بالقرب من مدينة سيليفك.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات التركية شكلت فريقا مؤلفا من 80 شخصًا تساعدهم كلاب بوليسية وطائرات بدون طيار للبحث عنه.

وعثر على جثته الإثنين بعد 37 يومًا من البحث وأظهرت الصور عملية انتشال الجثة من منطقة جبلية وعرة.

وأضافت الصحيفة أنه سيتمّ تشريحها الا أن المؤشرات الأولية لا تظهر آثار طعنات أو طلقات نارية.