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شاهد: ضبط أكبر كمية أسماك قرش نادرة في سفينة بالإكوادور

15/8/2017

تم ضبط سفينة كاملة تحوي أسماك قرش "المطرقة" النادرة وأنواع أسماك أخرى مهددة بالانقراض، في جزرغالاباغوس قبالة ساحل الإكوادور.

وقالت سلطات الإكوادور، الإثنين، إنها استولت على سفينة تحمل علم الصين، وهي تنقل أنواع سمك مهددة بالانقراض قرب محمية غالاباغوس البحرية.

وكان من بين المخلوقات البحرية الموجودة على متن السفينة، أنواع من سمك "القرش المطرقة" النادرة، وأنواع من أسماك أخرى مهددة بالانقراض.

وقالت محمية غالاباغوس البحرية، إنه تم العثور على حوالى 300 طن من أسماك القرش وأسماك أخرى نادرة، مذبوحة في السفينة، وقالت إدارة المحمية الوطنية إنها تحقق في الأمر.

وكان 20 شخصًا على متن السفينة -وهى أكبر سفينة تم ضبط مثل تلك الكمية عليها في المحمية- قد يواجهون السجن لمدة ثلاث سنوات بسبب "جرائم بيئية".

المصدر : رويترز
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