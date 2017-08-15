شاهد: سجادة من "الزهور والخضار والفاكهة" تزين ساحة بروكسل

اكتست الساحة المركزية الكبرى في العاصمة البلجيكية "بروكسل" بسجادة ساحرة من الزهور والخضروات والفواكه، الجمعة، وتحول الميدان الكبير لمعرض ملون بالزهور والخضروات وسط المدينة.

وتم ترميم الساحة الرئيسية التاريخية للتراث العالمي في المدينة، لتكتسي بثلاث سجاجيد من الخضار والفواكه والزهور تم تركيبها بمساعدة 60 طفلا، وأبهرت السياح والزوار المحليين.

وتحت عنوان "الزهور والفاكهة"، فإن القطع الثلاث و أكشاك بيع الزهور في الساحة أصبحت بمثابة معرض كبير للمعارض الـ19 التي ملأت غرف قاعة المدينة، التي يطل برجها على أفق وسط بروكسل.

وسعيا إلى إلهام إبداع البستنة بين الزوار، جاء احتفال هذا العام تحت عنوان "وقت الزهور" للفت الانتباه إلى الحدائق في المناطق الحضرية التي تشهد اتجاها متناميا في المدن، حسبما ذكر المنظمون.

ويقام هذا الحدث كل عام، مع سجادة زهور البيغونيا الشهيرة دوليًا، في الميدان الكبير ببروكسل.

وتعتبر بلجيكا أكبر منتج لأزهار "البيغونيا" الملونة في العالم، وتقوم بزراعة 60 مليون زهرة كل عام.