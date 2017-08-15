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شاهد: سباق "جز العشب" لاختبار قوة التحمل على مدى 12 ساعة

15/8/2017

ارتدى السائقون بزات السباق ودخل كل منهم مقصورة القيادة في العطلة الأسبوعية ليبدأوا سباق تحمل مدته 12 ساعة لكن ليس بسيارات السباق المعهودة بل بجزازات العشب.

وبدأ السباق السنوي في قرية فايف أوكس في وست ساسكس في بريطانيا عند الساعة الثامنة مساء السبت، وشارك فيه 51 فريقا كل منها مؤلف من ثلاثة سائقين في حلبة طولها  كيلومتر و400 متر.

وأكمل الفريق الرابح 363 لفة حول تلك الحلبة.

ويمكن لجزازات العشب أن تصل إلى سرعة تبلغ حوالي 80 كيلومترا في الساعة لكن الأمطار التي هطلت على مدار أسبوع قبل السباق جعلت أرض الحلبة الترابية رخوة مما صعب عملية القيادة.

وقال الرابح السابق أندي روستورن "هذه الحلبة ستكشف نقاط الضعف في أي جزازة عشب".

وربح فريق كيك غراس من شمال انجلترا السباق للعام الخامس على التوالي.

المصدر : رويترز
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