البث الحي
منوعات|إثيوبيا

إثيوبي عمره 107 أعوام يتزوج من ثلاثينية

15/8/2017

لم يمنع تقدم المواطن الإثيوبي عبدالقادر دكاما ديدو في العمر وبلوغه سن الـ107 من الزواج مجددا.

 

إذ ذكرت وسائل  محلية أثيوبية، الثلاثاء، أن "عبدالقادر دكاما ديدو"، الذي يعيش في بلدة "شاشامينيا" التابعة لولاية "أورومو"، تزوج للمرة الثالثة من سيدة تبلغ من العمر 33 عاماً.

وأشارت  وسائل الإعلام إلى أن ديدو قرر الزواج للمرة الثالثة بعد وفاة زوجته الثانية ولكون زوجته الأولى باتت غير قادرة على تقديم الرعاية له بسبب تقدمها في السن.

وأوضح ديدو أن أسرته  دعمته في قراره، وأنه سعيد جداً لزواجه من جديد.

وتزوج ديدو لأول مرة عام 1951، ولدية 89 حفيدا، و19 من الأبناء أكبرهم عمره 60 عاماً. 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس (صور)

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)