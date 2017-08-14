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شاهد: عواصف شديدة تقتل وتصيب العشرات في بولندا

14/8/2017

لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح نتيجة سقوط الأشجار في سلسلة من العواصف الشديدة التي ضربت بولندا، الجمعة.

وقال مكتب فريق إدارة الأزمات الإقليمي في مدينة غدانسك، إنه تم سحق اثنتين من البنات 13 و14 عاما، بسبب سقوط الأشجار فوقهما، بينما كانتا تنامان في خيمة عندما ضربت عاصفة مخيمهما في وقت متأخر من يوم الجمعة في غابة توشولا شمالي بولندا.

كما لقى 3 ضحايا آخرون مصرعهم نتيجة سقوط الأشجار وإصابة 10 أشخاص في حوادث منفصلة في شمال بولندا.

وذكر فريق إدارة الأزمات الإقليمي في غدانسك، أن اكثر من 170 ألف شخص تُركوا من دون كهرباء، وتضرر 800 مبنى في العواصف التي أصاب معظمها شمالي وغربي بولندا.

المصدر : رويترز
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