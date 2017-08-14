شاهد: شلال من الشهب يشق سماء الليل فوق البوسنة والهرسك

شق شلال من شهب بيرسيد النيزكية الليل وظهر في السماء فوق منجم فحم مهجور في البوسنة والهرسك في ليالي السبت والأحد، في ظاهرة تم الإعلان عنها قبل أيام.

ويمكن ملاحظة الدخان النيزكي، الذى يمكن ملاحظته في سماء نصف الكرة الشمالي كل عام في يوليو أو اغسطس، وهو ناجم عن الحطام الذى ينتجه المذنب "سويفت تتل" أثناء مروره بالقرب من الأرض.

ويطلق على الزخات الشهابية الناجمة عن بقايا حطام ورماد خلفها مذنب "سويفت تتل" اسم "البرشاويات" وهي عبارة عن زخات كثيفة من الشهب التي تتقاطع مع مدار الأرض ابتداء من منتصف يوليو/تموز وحتى أواخر أغسطس/آب بسرعة تصل إلى ستين كيلومترا في الثانية (أو 220 ألف كم/ساعة) وهي سرعة عظيمة تفوق سرعة دوران الأرض حول الشمس مرتين.

ووفقا للخبراء، كانت ذروة هذا العام من شهب النيزك، السبت، عندما كان من المتوقع أن ينظر إلى مئات من الشهب تتناثر في جميع أنحاء السماء.

ومع ذلك، كان من الصعب تحديد مكان ظهوره هذا الصيف، حيث كان القمر ثلاثة أرباع كاملة في مرحلة تسمى بـ"الاحديداب"، مع العديد من النجوم التي تغامر إلى المناطق الريفية مع ضوء أقل لإلقاء نظرة فاحصة على المعرض السماوي السنوي.

وقبل أيام ذكر موقع "إيرث سكاي"، أن الشهب ستتساقط في فترة الصباح من 11 و12 و13 أغسطس، وستكون الأكبر عددا في تساقطها منذ 96 عاما.

وتعد زخات الشهب أو ما يسمى بـ"الانهمار النيزكي" حدثا فلكيا معروفا، وترصد فيه شهب كثيرة منطلقة من نقطة واحدة في السماء، خلال فترة الليل.