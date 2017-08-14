البث الحي
منوعات

شاهد: شلال من الشهب يشق سماء الليل فوق البوسنة والهرسك

14/8/2017

شق شلال من شهب بيرسيد النيزكية الليل وظهر في السماء فوق منجم فحم مهجور في البوسنة والهرسك في ليالي السبت والأحد، في ظاهرة تم الإعلان عنها قبل أيام.

ويمكن ملاحظة الدخان النيزكي، الذى يمكن ملاحظته في سماء نصف الكرة الشمالي كل عام في يوليو أو اغسطس، وهو ناجم عن الحطام الذى ينتجه المذنب "سويفت تتل" أثناء مروره بالقرب من الأرض.

ويطلق على الزخات الشهابية الناجمة عن بقايا حطام ورماد خلفها مذنب "سويفت تتل" اسم "البرشاويات" وهي عبارة عن زخات كثيفة من الشهب التي تتقاطع مع مدار الأرض ابتداء من منتصف يوليو/تموز وحتى أواخر أغسطس/آب بسرعة تصل إلى ستين كيلومترا في الثانية (أو 220 ألف كم/ساعة) وهي سرعة عظيمة تفوق سرعة دوران الأرض حول الشمس مرتين.

ووفقا للخبراء، كانت ذروة هذا العام من شهب النيزك، السبت، عندما كان من المتوقع أن ينظر إلى مئات من الشهب تتناثر في جميع أنحاء السماء.

ومع ذلك، كان من الصعب تحديد مكان ظهوره هذا الصيف، حيث كان القمر ثلاثة أرباع كاملة في مرحلة تسمى بـ"الاحديداب"، مع العديد من النجوم التي تغامر إلى المناطق الريفية مع ضوء أقل لإلقاء نظرة فاحصة على المعرض السماوي السنوي.

وقبل أيام ذكر موقع "إيرث سكاي"، أن الشهب ستتساقط في فترة الصباح من 11 و12 و13 أغسطس، وستكون الأكبر عددا في تساقطها منذ 96 عاما.

وتعد زخات الشهب أو ما يسمى بـ"الانهمار النيزكي" حدثا فلكيا معروفا، وترصد فيه شهب كثيرة منطلقة من نقطة واحدة في السماء، خلال فترة الليل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)