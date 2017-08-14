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شاهد: سلحفاة بحرية "إلكترونية" تجذب الأنظار بالصين

14/8/2017

تَجمَّع مستكشفو المواهب والمستثمرون والمتسابقون في جامعة "نورث ويسترن" للفنون التطبيقية، لخوض مسابقة التصميم الوطني السادسة للمركبات التي تُقاد في مياه المحيطات شمال غربي الصين.

وشارك 431 متنافسا في مسابقة "مَركبات المحيطات" التي استمرت يومين بمدينة شيان عاصمة مقاطعة سانشي الصينية، وتم تقسيمها إلى ست مجموعات مثل التصميم الإبداعي والتصميم والإنتاج والملاحة الذكية، ومحاكاة نموذج للسفن العالمية الشهيرة.

وكان مطلوبا من المشاركين إبداء تصميمهم للسفن المائية والمركبات تحت الماء من خلال وسائل مبتكرة.

وانبهر المتفرجون بنموذج لمركبة يحاكي "سلحفاة" حين أدارها المتنافسون خلال المسابقة، يمكن أن تستخدم تلك "السلحفاة" الإلكترونية كمعدة للكشف تحت الماء، ويمكنها أداء سلسلة من الحركات بما في ذلك الغوص، وتطفو وتغوص في الماء كما السلحفاة الطبيعية تمامًا.

الأهم من ذلك أن "السلحفاة" يمكنها إطلاق وتصوير أشرطة الفيديو تحت الماء مع المعدات الخاصة.

وقال أحد المنافسين "وصلنا إلى هذا التصميم بأنفسنا من خلال دراسة تحركات السلاحف البحرية".

وأدى أداء مركبة أخرى تحت الماء، مثل أشعة مانتا، الملقب بـ"ديفيلفيش" إلى إثارة إعجاب المتفرجين بتصميمه الفريد وإنتاجه.

معدات الكشف تحت الماء في الأشكال ونماذج منتظمة من السفن كل أعطى أداء مدهشا.

وفي الوقت نفسه، كان سباق القوارب الشراعية في الأماكن المغلقة على قدم وساق، ولم يتمكن سوى اثنين من المدخلات العشرين من الإبحار عبر جميع الأبواب التي يتم الإبلاغ عنها بتوجيه إشارات الأشعة تحت الحمراء ومساعدة منفاخ الرياح الاصطناعية في حوض السباحة.

وقال مسؤول في كلية العلوم والتكنولوجيا البحرية في جامعة "نورث ويسترن" للفنون التطبيقية "لقد حصلنا على 431 مشاركا في هذه المسابقة، وقد تضمنت لجنة التحكيم هذا العام العديد من أرفع مصنعي السفن في الصين، ومن بين مشاركات هذه المسابقة منصة لتحويل التكنولوجيا إلى مرحلة الإنتاج، ودعونا بعض المستثمرين إلى البحث عن مفاهيم مستقبلية للاختراعات". 

المصدر : رويترز
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