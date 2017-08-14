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شاهد: حشود من السلاحف البحرية تزحف على شاطئ مكسيكي

13/8/2017

وضعت حشود من السلاحف البحرية المعرضة للانقراض بيضها على شاطئ مكسيكي خلال موسم الهجرة السنوي لهذه السلاحف في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وتكافح جمعية تعاونية محلية لحماية سلاحف "أوليف ريدلي" البحرية المعرضة للانقراض؛ حيث تقوم برعايتها على شاطئ بلايا لا إسكوبيلا المخصص للسلاحف بمدينة سانتا ناريا توناميكا.

ويبلغ عدد السلاحف البحرية ما يتراوح بين 150 ألف و200 ألف سلحفاة بحرية، تضع نحو 15 مليون بيضة. ورغم هذا العدد الكبير من البيض فإن السلاحف البحرية مازالت عرضة للانقراض لأن نحو 10% فقط من هذا البيض هي التي تفقس خلال 45 يوما، في حين يتعرض البقية للصيد.

وتبذل جمعيات حماية السلاحف جهودا كبيرة لتوعية السكان المحليين بالحفاظ على السلاحف. وتشمل هذه الجهود الصيادين الذين اعتادوا على صيد السلاحف طمعا في الحصول على حسائها ولحمها المميز.

ويبلغ طول شاطئ المحمية المخصصة للسلاحف البحرية نحو 15 كيلومترا على طول ساحل المحيط الهادئ بمنطقة أوكساكا المكسيكية.

وتشهد هذه الشواطئ نحو سبعة أو ثمانية هجرات سنويا لوضع البيض، لكن أهمها هي التي تحدث خلال هذه الفترة من العام بسبب عدد البيض.

المصدر : رويترز
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