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منوعات|روسيا

شاهد: تنافس جنوني بـ"آلات طائرة" في مسابقة بموسكو

14/8/2017

تتحدى مسابقة "ريد بل فلوغتاغ" في موسكو أصحاب الجرأة والأفكار المبدعة لتصميم وبناء مركبات طائرة والتحليق بها والهبوط في المياه من ارتفاع بضعة أمتار، الأحد.

وتحفّز فلوغتاغ، وهي كلمة تعني "يوم الطيران" بالألمانية، حدود الطيران البشري إلا أن المتسابقين يحتاجون إلى تحقيق أكثر من وقت الطيران ليعتلوا منصة التتويج، وبالتالي يتم تقويم الفرق بناءً على ثلاثة معايير: إلى أي مدى سوف يطير، والإبداع والفن وراء التصميم.

وفي يوم المسابقة، يتم الحكم على الفرق أيضا بأداء قصير على منحدر الإقلاع، ويستعد المتسابقون للتدفق في نهر بموسكو مع طائراتهم المصنوعة يدويا في مجموعة متنوعة من الأشكال.

وتوحي هذه المواصفات بالعديد من التصاميم منها التاكوس الطائرة، والديناصورات، والمقصورات المزوّدة بأجنحة، وحتى الشخصيات الكرتونية مثل "غوبلين بولت" والكلب سنوبي وأصدقائه.

ومنذ إقامة مسابقة "ريد بُل الجوي" الأولى في العاصمة النمساوية فيينا عام 1991، أجريت نحو 100 مسابقة فلوغتاغ حول العالم.

المصدر : رويترز
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